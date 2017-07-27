На «Форуме-2000» выступит Михаил Ходорковский

Тимур Кашапов
27-07-2017
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В «Форуме-2000», который состоится в Праге с 8 по 10 октября, примут участие князь Монако Альбер II, экс-президент Австрии Хайнц Фишер, а также российский оппозиционный политик, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Об этом информирует ČTK со ссылкой на организаторов конференции. В сообщении также говорится, что нынешний форум будет посвящен теме «Усиление демократии в период неопределенности» и пройдет во дворце Жофин, художественной галерее Манес и Институте имени Гете в Праге. «Форум-2000» - ежегодная встреча политических и общественных деятелей, литераторов, представителей СМИ и неправительственных организаций, на которой обсуждаются вопросы прав человека и демократии. Одним из ее основателей в 1996 году был известный диссидент и первый президент Чехии Вацлав Гавел.

 
 
 
 
 
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