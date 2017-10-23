На досрочные выборы нет денег

У Движения ANO Андрея Бабиша, победителя выборов, в настоящий момент нет союзников для формирования правящей коалиции. Грядет период весьма сложных переговоров, считает политолог Йозеф Млейнек, однако, досрочные выборы не грозят.
Во-первых, подчеркивает эксперт, результат, вероятнее всего, будет одинаковым. Во-вторых, на новую предвыборную кампанию у партий нет средств. В первую очередь придется дожидаться начислений за полученные мандаты.
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