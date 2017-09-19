На добыче лития в Чехии может быть трудоустроено более 1 тыс. человек

Лорета Вашкова
19-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На добыче лития в Крушных горах в ближайшем будущем могло бы быть трудоустроено более 1000 человек. Литий, помимо прочего, используется в качестве эффективного полупроводника для термоэлектропреобразователей, и его цена на мировах рынках растет.

В Чехии находится около 3% всех мировых запасов лития, поэтому она могла бы стать серьезным конкурентом Южной Америке и Китаю в этом сегменте. Большая часть чешских залежей расположена неподалеку от Циновца Теплицкой области, меньшая - в Славковском лесу. Открытие шахт и производства потребовало бы порядка 10 миллиардов крон (384 млн евро), сообщается в материале, который надлежит рассмотреть краевой администрации.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 