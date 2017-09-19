На добыче лития в Чехии может быть трудоустроено более 1 тыс. человек

На добыче лития в Крушных горах в ближайшем будущем могло бы быть трудоустроено более 1000 человек. Литий, помимо прочего, используется в качестве эффективного полупроводника для термоэлектропреобразователей, и его цена на мировах рынках растет.

В Чехии находится около 3% всех мировых запасов лития, поэтому она могла бы стать серьезным конкурентом Южной Америке и Китаю в этом сегменте. Большая часть чешских залежей расположена неподалеку от Циновца Теплицкой области, меньшая - в Славковском лесу. Открытие шахт и производства потребовало бы порядка 10 миллиардов крон (384 млн евро), сообщается в материале, который надлежит рассмотреть краевой администрации.