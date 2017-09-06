На депутатские мандаты претендует более 7500 кандидатов

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Парламентские выборы 2017 г. станут рекордными по числу участников — к выборам было допущено в общей сложности 7539 кандидатов. Таким образом, на одно депутатское кресло претендует 38 человек, поскольку численность нижней палаты парламента составляет 200 депутатов.

Такое высокое количество участников объясняется, в том числе, и тем, что в выборах участвует 31 партия, что также является историческим рекордом для Чешской Республики. Ранее численность кандидатов в парламент редко превышала 6000.

Выборы 2017 г. также отмечены высоким для Чехии участием женщин — их доля в партийных списках составляет 29%. Также повысился средний возраст кандидатов, который в этом году составляет 46 лет.

 
 
 
 
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