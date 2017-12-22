На данный момент в президентской гонке лидирует Милош Земан

Катерина Айзпурвит
22-12-2017
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Согласно исследованию, проведенному Центром по изучению общественного мнения (CVVM), действующему главе государства на президентских выборах готовы сегодня отдать свои голоса 32% избирателей.

Бывший президент Академии наук ЧР Иржи Драгош занял бы второе место, получив 21,5% голосов. На третьем месте, с большим отставанием, оказался бы предприниматель и поэт-песенник Михал Горачек, который в данный момент может рассчитывать на 10,5%. Остальные шестеро из девяти кандидатов получили бы от 1 до 4% голосов.

25% избирателей пока не знают, кому отдать свой голос. Готовность прийти к избирательным урнам на выборах президента страны выразило 69% опрошенных.

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