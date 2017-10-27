На Чехию обрушится ураган, способный нанести серьезный урон

Ночью с субботы на воскресенье, 29 октября, согласно предупреждению Чешского гидрометеоцентра, в Чехии ожидается экстремально сильный ветер, который может нанести серьезные повреждения и принести ощутимые убытки и урон инфраструктуре.

Порывы ветра будут наиболее сильными в полдень и во второй половине дня, достигнут 100 километров в час. В горах будет атаковать мощный ураган со скоростью 160 км/ч. К вечеру ветер должен ослабевать. В некоторых районах на высоте около 600 м над уровнем моря ожидается снегопад. Плохая погода может привести к проблемам на автострадах, предупреждают синоптики.