На чешской выставке в Москве покажут череп святой Людмилы

Ольга Васинкевич
11-10-2017
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Реликварий XIV века и бронзовый подсвечник XII века станут самыми старыми экспонатами из сокровищницы Собора святого Вита, которые президент Чехии Милош Земан привезет на выставку в Москву. Кроме того, москвичи и гости города смогут увидеть в одном из московских соборов череп святой Людмилы, сообщил агентству ČTK пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Выставка «Сокровища Пражского Града» пройдет в Государственном Историческом музее на Красной площади в ответ на выставку предметов, принадлежавших династии Романовых, которая прошла в Пражском Граде в 2011 году. Всего в Москве будет экспонироваться 126 предметов от художественных копий коронационных драгоценностей и архитектонических элементов до моделей Ротонды святого Вита и Старого королевского дворца.

Президент Чехии отправится в Россию около 20 ноября. Владимир Путин пригласил его в Сочи, Милош Земан намерен посетить и другие российские города. Все экспонаты должны будут вернуться в Чехию к 31 марта 2018 года.

Ольга Васинкевич
11-10-2017
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