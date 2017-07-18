Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка во вторник говорил на чешско-китайском форуме, проходящем в Праге, об увеличении числа китайских туристов в Чехии и экономическом сотрудничестве. Он сообщил журналистам после встречи с министром сельского хозяйства Марианом Юречкой, что новинкой в торговых отношениях с Китаем стала возможность поставлять на китайский рынок чешское молоко, поскольку этот продукт удалось сертифицировать в КНР. Проходящий форум связан с проектом «Шелковый путь», целью которого является улучшение транспортного сообщения между Азией, Европой и Африкой, и, благодаря этому, укрепление взаимного торгового и экономического сотрудничества.