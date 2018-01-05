На чешских дорогах в 2017 году погибли 502 человека

Число жертв ДТП В Чешской Республике в 2017 году составило 502 человека, что на 43 меньше, чем в 2016 году. Число погибших - самое низкое с 1961 года, с которого полицией собирается информация о численности умерших в результате аварий для подготовки статистических данных о смертности.

В целом в прошлом году на территории страны произошла 103821 авария, что в межгодовом сопоставлении на 4957 больше, чем годом раньше. Об этом ЧТК сообщил глава транспортной полиции Toмаш Лерх и первый заместитель президента полиции ЧР Maртин Вондрашек.