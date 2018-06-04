На чешский рынок выходит немецкий Интернет-магазин одежды Zalando

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
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Летом 2018 г. на рынок Чехии выходит немецкий Интернет-магазин Zalando, предлагающий предлагает покупателям одежду почти 2000 брендов, включая TopShop, Vagabond, Vero Moda, Veja и Weekday и приблизительно 250 000 видов товаров. Включая ЧР, продавец работает в 17 странах Европы.

Каждую неделю Zalando вводит в продажу около 9000 новых товаров и каждый сезон на 95% обновляет ассортимент. В настоящий момент к крупнейшим Интернет-магазинам одежды в Чехии относятся H&M, Lidl, Zoot.cz, Tchibo, C&A. Чешский рынок онлайн продаж относится в Восточной Европе к наиболее динамично развивающимся. В 2017 г. продажи Интернету выросли на 18%, составив 115 млрд крон (4,5 млрд евро).

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