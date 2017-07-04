В будущем безопасность в чешских аэропортах будет обеспечиваться с помощью специальных систем, в частности, с массовым использованием камер для распознавания лиц и регистрационных номеров автомобилей. О плане министров Милана Хованеца и Ивана Пильного, в соответствии с которым размер инвестиций должен составить более 480 миллионов крон без НДС (более 18 млн. евро), информирует газета Právo. По информации издания, причиной усиления безопасности является подозрение, что некоторые террористы, прежде чем совершить свои атаки, прошли через аэропорт имени Вацлава Гавела. В следующем году в аэропорту должно появиться 145 камер, подключенных к системе распознавания лиц, они будут размещены также и в той части, куда пассажиры не могут попасть без билета. Помимо усиления мер безопасности в пражском аэропорту, глава МВД также планирует увеличить безопасность в других международных аэропортах страны – в Брно, Остраве, Пардубице и Карловых Варах.