На базе ВВС прошли учения по помещению в транспортный самолет США чешского военного вертолета

Катерина Айзпурвит
17-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На военно-воздушной базы Седлец под г. Немести-над Ославой (Тршебичско) прошли учения по помещению на борт военно-транспортного самолета США C-17 Globemaster чешского военного вертолета Mi-171Š.

Техники провели демонтаж вертолетных лопастей и проверили возможность помещения внутрь транспортного самолета чешского вертолета для транспортировки на большие расстояния в ходе операций НАТО.

Американский транспортный самолет приземлился в Седлеце в субботу, 16 июня, и примет участие в учениях, которые с 18 июня будут проходить на полигоне Часлав.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 