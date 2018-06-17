На базе ВВС прошли учения по помещению в транспортный самолет США чешского военного вертолета

На военно-воздушной базы Седлец под г. Немести-над Ославой (Тршебичско) прошли учения по помещению на борт военно-транспортного самолета США C-17 Globemaster чешского военного вертолета Mi-171Š.

Техники провели демонтаж вертолетных лопастей и проверили возможность помещения внутрь транспортного самолета чешского вертолета для транспортировки на большие расстояния в ходе операций НАТО.

Американский транспортный самолет приземлился в Седлеце в субботу, 16 июня, и примет участие в учениях, которые с 18 июня будут проходить на полигоне Часлав.