На 79-м году жизни скончалась актриса Габрэла Вранова

В возрасте 78 лет скончалась актриса Габрэла Вранова, известная российским зрителям по фильмам «Сокровище византийского купца» (1966), «Как исправить папу» (1978), «Как вырвать зуб у кита» (1977).

Габриэла Вранова родилась в Словакии, детство и юность провела в Брно. Театральную карьеру начинала в Национальном театре Праги, позже играла в театре «На Виноградах», где прослужила более 40 сезонов. Автор христианских лирических стихов. Сын Врановой Ондржей Кепка, режиссер телевизионных фильмов, прославился благодаря детской роли Гонзика в сериале «Арабела».