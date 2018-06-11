На 26 июня запланирована встреча ведущих представителей судебной власти с президентом Земаном

Председатели Конституционного и обоих Верховных судов проведут 26 июня встречу с президентом Милошом Земаном, чтобы обсудить вопросы законодательства, сообщила агентству ČTK пресс-секретарь Конституционного суда Мирослава Седлачкова, не сообщившая детали предстоящего саммита.

Встреча президента с представителями судебной власти планировалась давно и изначально была намечена на 13 июня, а затем перенесена из-за рабочего графика председателя Конституционного суда Павла Рыхетского. Помимо него, во встрече с главой республики примет председатель Верховного суда Павел Шамал и Верховного административного суда Йозеф Бакса, у которого в 2018 г. истекает срок полномочий.