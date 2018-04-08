На 105 году жизни скончалась чехословацкая фронтовичка Андела Гайда

7 aпреля в Великобритании в возрасте 104 лет скончалась самая пожилая чехословацкая фронтовичка Андела Гайда (в девичестве Беничкова). Ветеран Второй мировой войны служила водителем в Женском батальоне в рядах британских Королевских ВВС (RAF). О смерти Анделы Гайды в воскресенье, 8 апреля, сообщило Чешское телевидение. Информацию информационному агентству ЧТК также подтвердило Минобороны Чехии.

А. Беничкова родилась в октябре 1913 года в Банове Угерско-Градиштской области. В батальон (WAAF) RAF вступила в конце 1942 года и, завершив курсы, стала шофером. В Великобритании осталась и после окончания войны.

В июне 2017 года была награждена президентом ЧР М. Земаном медалью «За геройство».