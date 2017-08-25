M.Земан: требование о выдаче экс-министра для уголовного преследования - полицейская провокация

Лорета Вашкова
25-08-2017
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Требование со стороны полиции o лишении депутатской неприкосновенности представителей ANO Aндрея Бабиша и Ярослава Фалтинека с целью возможности их уголовного преследования вызвала у чешского президента Милоша Земана подозрения в злоупотреблении полицейскими служебных полномочий ради достижения политических целей. Глава Чехии назвал это требование полицейской провокацией a обманом избирателей, что было озвучено им в четверг в программе телеканала Barrandov.

По его мнению, полиция взялась за расследование обстоятельств дела, связанного, как предполагается, с мошенничеством в сфере дотаций, фигурантом которого является Бабиш, чересчур поздно, учитывая, что до выборов в парламент осталось лишь два месяца. В целом же, как пояснил Земан, он не имеет ничего против расследования дела, рассмотрением которого занялись также представители Европейской комиссии.

 
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