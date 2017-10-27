М.Земан сравнил предвыборную кампанию в парламент с гражданской войной

Президент Милош Земан в пятницу, 27 октября, принял в Пражском Граде послов и членов дипломатического корпуса в Праге. Встреча главы государства с дипломатами традиционно проводится накануне торжеств по случаю главного государственного праздника – 28 октября в стране отмечают день возникновения независимой Чехословакии.

Милош Земан во время встречи сообщил, что переговоры, необходимые для формирования нового кабмина, могут затянуться, что, тем не менее, не возымеет отрицательного влияния на стабильность страны. Он выразил уверенность в том, что с приходом нового правительства в Чехии, которое, скорее всего, возглавит экс-министр Андрей Бабиш, основной вектор внутренней и внешней политики Чешской Республики не изменится. Глава ЧР также сообщил о том, что считает предвыборную кампанию, проходившую накануне выборов в чешский парламент, «равнозначной определенному виду гражданской войны».

Как правило, с речью на встрече с дипломатами выступают президент Чехии и самый старший член дипломатического корпуса. В своем выступлении в прошлом году Милош Земан похвально отозвался об экономической ситуации в ЧР, отметив факт профицита государственного бюджета.