М.Земан полагает, что экс-спикер парламента станет кандидатом на пост зампредседателя Палаты депутатов

Лорета Вашкова
13-11-2017
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Президент Mилош Земан предполагает, что бывший спикер парламента ЧР Ян Гамачек выдвинет свою кандидатуру на пост зампредседателя нижней палаты. После встречи с президентом в резиденции в Ланах об этом информировал выполняющий обязанности главы Чешской социал-демократической партии Mилан Хованец.

Mилош Земан, по словам Хованеца, также интересовался положением дел в рядах социал-демократов после очевидного неуспеха данной партии на парламентских выборах, однако воздержался как от рекомендаций по поводу избрания нового руководства, так и от каких-либо критических замечаний в адрес ЧСДП.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Милан Хованец прокомментировал состояние здоровья Милоша Земана, отметив, что «президент находится в хорошей форме и активно интересуется актуальной политической ситуацией в Чехии». Ян Гамачек в свою очередь также заявил, что «президент во время встречи был в хорошей форме».

Лорета Вашкова
13-11-2017
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