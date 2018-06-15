М.Земан не видит причины для награждения З.Машиновой, подвергавшейся гонениям со стороны коммунистов

Лорета Вашкова
15-06-2018
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Президент Милош Земан не видит причины для награждения Здены Машиновой, осужденной коммунистическим режимом и подвергавшейся гонениям с его стороны. Об этом глава государства заявил в программе частного телеканала Barrandov «Неделя с президентом» в четверг, 14 июня.

Машиновой в детском возрасте также пришлось пережить ситуацию вокруг преследования ее отца нацистами, а впоследствии и его казни. По мнению Земана, Здена Машинова «приходится лишь сестрой братьям Машиным, участникам сопротивления коммунистическому режиму».

В 1950-е годы Машины и десятки их соратников оказывали вооруженное сопротивление коммунистическому режиму. Кандидатуру Машиновой выдвинул на соискание награды,а именно медали «За заслуги», Организационный комитет Сената ЧР.

 
 
 
 
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