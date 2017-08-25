М.Земан назвал дотации ЕС за сокращение объемов молока «зверством»

Лорета Вашкова
25-08-2017
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На церемонии открытия Международной сельскохозяйственной выставки «Земля-кормилица», проходившей в г. Чешске Будейовице в четверг, многие выступавшие подчеркивали необходимость поддержки чешских продуктов питания и защиты внутреннего рынка от натиска дешевой зарубежной продукции. В рамках открытия агросалона президент Чехии Милош Земан подверг Евросоюз резкой критике за дотации за сокращение объема производства молочных продуктов, назвав эти меры «зверством».

По мнению представителей предприятий аграрного сектора и пищевой промшленности ЧР, чехи должны проявить себя патриотами хотя бы в выборе покупаемых ими продовольственных продуктов.

 
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