М.Земан назвал дотации ЕС за сокращение объемов молока «зверством»

На церемонии открытия Международной сельскохозяйственной выставки «Земля-кормилица», проходившей в г. Чешске Будейовице в четверг, многие выступавшие подчеркивали необходимость поддержки чешских продуктов питания и защиты внутреннего рынка от натиска дешевой зарубежной продукции. В рамках открытия агросалона президент Чехии Милош Земан подверг Евросоюз резкой критике за дотации за сокращение объема производства молочных продуктов, назвав эти меры «зверством».

По мнению представителей предприятий аграрного сектора и пищевой промшленности ЧР, чехи должны проявить себя патриотами хотя бы в выборе покупаемых ими продовольственных продуктов.