MW Motors презентовала электрокар Luka EV

Чешская компания MW Motors провела презентацию своего первого автомобиля – электромобиля с ретродизайном Luka EV, внешность которого выполнена в стиле знаменитых моделей 50-х и 60-х гг., в частности, Karmann Ghia, Aston Martin DB4 или Mercedes-Benz 190 SL.

На одном заряде ретро-электромобиль может проехать до 300 километров. Его силовая установка включает в себя четыре электромотора, установленных на каждом колесе. Luka EV с нуля до 100 км/ч способен разогнаться за 9,6 секунды и развить максимальную скорость до 146 км/ч. Точных сроков начала продаж Luka EV в MW Motors пока не назвали – машине предстоит пройти краш-тест, необходимый для сертификации. Цена нового электрокара также не сообщается.