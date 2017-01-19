Новости МВД займется проблемой преступности иностранцев, работающих в промзонах

19-01-2017 10:51 | Ольга Васинкевич

В последние месяцы возросло число иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах. Параллельно с этим растет и мелкая преступность, а также число преступлений, совершаемых работниками, прежде всего, из Польши и Украины. Такие данные стали известны из статистики, которую в среду предоставило изданию Právo МВД. Большую роль в совершенных преступлениях играл алкоголь. В связи с этим глава ведомства Милан Хованец назначил на четверг встречу с представителями отдельных промзон. Однако, переговорами дело не завершится, и в ближайшее время самые критические места, где трудоустроены иностранцы (например, завод Škoda в Квасницах), будут целенаправленно проверяться сотрудниками полиции, местными органами самоуправления и таможенными службами.

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В 2016 году в авиационных катастрофах в Чехии погибло 18 человек 19-01-2017 12:05 | Ольга Васинкевич В 2016 году в Чехии в авиакатастрофах погибло 18 человек, что в два раза больше по сравнению с 2015 годом. Значительно возросло число аварий спортивных самолетов и погибших парашютистов. Специалисты в минувшем году расследовали 77 причин авиационных аварий. Растущее число катастроф связано с увеличением числа людей, увлекающихся спортивными полетами любительски. Менее опытные пилоты часто переоценивают свои навыки и совершают ошибки, сообщил в четверг на ежегодной конференции глава авиационного и технического отделения Института профессиональных расследований причин авиакатастроф Йозеф Бейдак.

Аптеки нелегально экспортировали лекарства на 150 миллионов крон (5,5 млн. евро) 19-01-2017 11:49 | Ольга Васинкевич Чешские аптеки нелегально экспортировали лекарства на сумму почти 150 миллионов крон (5,5 млн. евро). Лекарства были предназначены преимущественно для пациентов, страдающих стенокардией и сахарным диабетом. Более всего нелегальных поставок было осуществлено в соседнюю Словакию. Такая информация стала известна из результатов проверок, обнародованных Государственным управлением по контролю над лекарственными средствами. За нарушения, которые имели место преимущественно в 2016 году, управление выпишет штрафы на сумму 34 миллиона крон (1,2 млн. евро). Парадоксом является то, что экспортировались те лекарства, на недостаток которых в Чехии чаще всего жалуются врачи.

МВД займется проблемой преступности иностранцев, работающих в промзонах 19-01-2017 10:51 | Ольга Васинкевич В последние месяцы возросло число иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах. Параллельно с этим растет и мелкая преступность, а также число преступлений, совершаемых работниками, прежде всего, из Польши и Украины. Такие данные стали известны из статистики, которую в среду предоставило изданию Právo МВД. Большую роль в совершенных преступлениях играл алкоголь. В связи с этим глава ведомства Милан Хованец назначил на четверг встречу с представителями отдельных промзон. Однако, переговорами дело не завершится, и в ближайшее время самые критические места, где трудоустроены иностранцы (например, завод Škoda в Квасницах), будут целенаправленно проверяться сотрудниками полиции, местными органами самоуправления и таможенными службами.

Психическое здоровье чехов хромает 19-01-2017 09:22 | Ольга Васинкевич Психиатра посещает более 650 тысяч граждан Чешской Республики. Число пациентов только с невротическими нарушениями, посещающих амбулатории психиатров, за последние 30 лет выросло в два раза. Такая информация стала известна из последнего анализа состояния душевного здоровья чехов, опубликованного в январе Институтом медицинской информации и статистики. В 2015 году обследование у психиатра прошло 650.566 пациентов, что, по сравнению с 2013 годом, больше на 8%. Самыми частыми диагнозами, по информации Института медицинской информации и статистики, являются невротические нарушения (40% от общего числа лечащихся пациентов) и аффективные нарушения (18%). Далее отмечаются нарушения, вызванные наркотическими веществами, и шизофрения (обе группы – примерно по 8% от всех лечащихся).

В пражском аэропорту установлены 17 новых турникетов 18-01-2017 18:23 | Лорета Вашкова Установление 17 новых автоматических турникетов в пражском аэропорту им. В. Гавела позволит осуществить безопасный контроль пассажиров за более короткий период времени. Автоматические пропускные пункты, оборудованные турникетами, расположены в зонах прибытия и отправления пассажиров, совершающих авиаперелеты в «третьи страны» или прибывающих в Евросоюз. Оснащение столичной воздушной гавани турникетами обошлось в 61 млн крон (2,2 млн евро).

Глава Минобороны ЧР посетил чешских военных на Синае 18-01-2017 17:44 | Лорета Вашкова Mинистр обороны Чехии Maртин Стропницкий встретился в Египте с чешскими военнослужащими, присутствующими на Синайском полуострове в качестве наблюдателей в рамках миротворческой миссии. В настоящее время на Синае дислоцирована чешская команда в составе 17-ти пилотов, техников и членов штаба миссии во главе с подполковником Петром Душатко. Последний сообщил, что на двух базах здесь служат 1550 военных из 12 стран. Согласно информации Минобороны Чехии, М. Стропницкий также беседовал с начальником данной миссии, генерал-майором Денисом Томпсоном.

Чех, планировавший присоединиться к ИГИЛ, останется в СИЗО 18-01-2017 17:25 | Лорета Вашкова Чех, планировавший присоединиться к ИГИЛ, останется в СИЗО. Решение об этом во избежание попытки побега обвиняемого Яна С., принял Краевой суд в Пльзене. Вердикт вступил в силу. Заседание суда запланировано на период 8 – 10 февраля. Обвиняемый 5 февраля 2016 г. был задержан турецкими властями в аэропорту Стамбула при попытке попасть на территорию, контролируемую исламскими боевиками. Позже молодой человек был отправлен обратно в Чехию, где с июля 2016 г. находится под стражей. Прокурор выдвинул против данного гражданина обвинение в подготовке теракта.

Заседание суда о запрете ношения хиджаба было отложено 18-01-2017 17:07 oбновлено | Лорета Вашкова Районный суд Праги-10 рассматривал в среду, 18 января, дело о запрете ношения хиджаба в одной из средних медицинских школ столицы за закрытыми дверями. Истицей является сомалийка, с 2011 г. имеющая в Чехии статус беженца. Ее адвокат видит в запрете нарушение принципа равноправия, как Закона об образовании, и требует извинений и выплаты компенсации в размере 60 тыс. крон. Судья через час после начала заседания, на которое истица не явилась, приняла решение выдворить присутствующих из зала суда, так как некоторые из прибывших мешали свидетельнице озвучить показания, выкрикивали в ее адрес замечания и пели гимн Чехии. Примерно в 11.30 заседание суда, куда пришли противники исламизации с транспарантами Блока против исламизации, было отложено. Вердикт по данному делу будет вынесен 27 января.

Oбъем сделок на рынке недвижимости Чехии вырос в 2016 г. на 28% 18-01-2017 17:05 | Лорета Вашкова Oбъем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Чехии в прошлом году составил рекордную цифру - 3,7 млрд евро (100 млрд крон) и в годовом исчислении повысился на 28%. Данные предоставлены ČTK международной консалтинговой компанией CBRE. Инвестиции охватывают проекты в промышленном, офисном, гостиничном секторе, а также помещения, предназначенные для ведения розничной торговли. Почти половина всех вложенных денег (43%) приходится на строительство офисов, 28% – на промышленный сектор, 17% – на объекты розничной торговли. 97% всех инвестиций осуществлялось в Праге. К числу крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью в 2016 г. принадлежат продажи зданий P3, The Park и Florentinum.