Новости МВД требует немедленного увольнения иностранцев, нарушивших закон

20-01-2017 10:30 | Антон Каймаков

Волну критики со стороны предпринимателей вызвал план главы МВД Милана Хованец, который намерен требовать немедленного увольнения с работы иностранцев, допускающих нарушение чешских законов. Еще одним последствием такого рода происшествия должен быть и запрет на трудоустройство в Чехии. В СМИ Милан Хованец сообщил о нарастании количества мелких правонарушений среди иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах, в первую очередь среди поляков и украинцев. Эксперт Экономической палаты Чехии Маркета Шормова обращает внимание, что требование министра противоречит Трудовому кодексу. Немедленное увольнение в Чехии возможно лишь в том случае, если работник фирмы был осужден за умышленное уголовное преступление и приговор вступил в силу.

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МВД требует немедленного увольнения иностранцев, нарушивших закон 20-01-2017 10:30 | Антон Каймаков Волну критики со стороны предпринимателей вызвал план главы МВД Милана Хованец, который намерен требовать немедленного увольнения с работы иностранцев, допускающих нарушение чешских законов. Еще одним последствием такого рода происшествия должен быть и запрет на трудоустройство в Чехии. В СМИ Милан Хованец сообщил о нарастании количества мелких правонарушений среди иностранцев, работающих в чешских промышленных зонах, в первую очередь среди поляков и украинцев. Эксперт Экономической палаты Чехии Маркета Шормова обращает внимание, что требование министра противоречит Трудовому кодексу. Немедленное увольнение в Чехии возможно лишь в том случае, если работник фирмы был осужден за умышленное уголовное преступление и приговор вступил в силу.

В городе Индржихов Градец появился первый модернизированный бэби-бокс 20-01-2017 10:23 | Катерина Айзпурвит В больнице города Индржихов Градец начало действовать модернизированное «окно жизни», предназначенное для анонимного отказа от новорожденного ребенка. Новая модель, которая постепенно должна заменить все бэби-боксы в Чешской Республике, снабжена системой автоматического открывания дверцы, фотоэлементом и кондиционером. Новый бэби-бокс, по сути, представляет собой инкубатор для новорожденного, доступное с внешней стороны здания. В момент, когда туда кладут ребенка, включается обогрев и вентиляция, а через некоторое время подается сигнал персоналу. «Окна жизни» расположены таким образом, чтобы женщины не опасались, что их кто-нибудь увидит.

Прогноз погоды на 21 января 20-01-2017 10:13 | Антон Каймаков В субботу в Чехии ожидается переменная облачность. В некоторых регионах возможен туман. Температура воздуха днем от – 6 до – 1°C. Ветер переменный или юго-восточный 1-4 м/с.

В Чехии отмечают 155-летие со дня смерти писательницы Божены Немцовой 20-01-2017 09:32 | Катерина Айзпурвит 155 лет назад, 21 января 1862 г., скончалась знаменитая чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы Божена Немцова. В историю литературы она вошла как автор повести «Бабушка», считающейся одним из лучших произведений, написанных на чешском языке. Писательница также стала соратницей основоположника чешской журналистики и сатиры Карела Гавличека-Боровского, сотрудничала с патриотическими газетами и журналами. До сих пор большой популярностью пользуются также сказки Боженой Немцовой, чья жизнь оборвалась в возрасте 42 лет.

Премьер ЧР: В борьбе с популизмом и экстремизмом особенно важна способность ЕС действовать 20-01-2017 07:42 | Катерина Айзпурвит В ходе встречи с дипломатами в Лихтенштейнском дворце Праги премьер-министр Богуслав Соботка подчеркнул, что в то время как в Европе усиливаются сомнения по поводу будущего интеграции, возрастает популизм, национализм и экстремизм, решающее значение приобретает способность Евросоюза к решительным действиям. «Нельзя замалчивать обеспокоенность тем, что результаты британского референдума отражают новую тенденцию, проявляющуюся на всем Европейском континенте. Возрастают сомнения в судьбе европейской интеграции. В течение всего года мы оказались свидетелями роста популизма, национализма и также, к сожалению, экстремизма не только в Европе, но и во всем мире», – заявил Богуслав Соботка. Также он отметил повышение использования социальных сетей и СМИ с целью искажения фактов.

Полный запрет на курение в ресторанах вступит в силу с конца мая 19-01-2017 17:44 oбновлено | Ольга Васинкевич В четверг Сенат Чешской Республики одобрил без изменений так называемый «антитабачный» закон. Таким образом, с конца мая 2017 года вступит в силу полный запрет на курение во всех внутренних помещениях ресторанов, театров и кино. Кроме этого, потакание пагубной привычке будет запрещено на платформах, пользоваться электронными сигаретами будет нельзя в больницах, школах и торговых центрах. Также будет запрещена продажа сигарет в автоматах. Верхняя палата Парламента приняла закон после пятичасового марафона обсуждений и аргументов «за» и «против». Закон об охране здоровья от воздействия пагубного влияния табака теперь отправится на подпись к президенту страны Милошу Земану.



Во второй половине дня в четверг председатель Палаты депутатов Ян Гамачек сообщил, что президент подпишет «антитабачный закон». Об этом глава государства сообщил в ходе традиционного новогоднего обеда, который прошел в четверг. На нем присутствовали председатели обеих палат Парламента Ян Гамачек и Милан Штех.

Министр юстиции Р. Пеликан принял решение об экстрадиции гражданина Грузии Зураба Надирадзе 19-01-2017 17:18 | Ольга Васинкевич Чешская Республика депортирует бывшего высокого чиновника Министерства обороны Грузии Зураба Надирадзе. Министр юстиции ЧР Роберт Пеликан принял решение о его экстрадиции, несмотря на то, что на протяжении двух десятилетий несколько чешских судов, включая Конституционный, приняло решение в его пользу. В Грузии Надирадзе, который на протяжении 21 года ожидал предоставления убежища в Чешской Республике, ждет тюремный срок по обвинению в убийстве. Тем не менее, бывший высокий функционер утверждает, что он был обвинен несправедливо, поскольку стал неугодным правящей гарнитуре бывшего главы Национального совета, а затем и президенту Грузии – Эдуарду Шеварднадзе.

Барокко всеми органами чувств – новая кампания агентства Czech Tourism 19-01-2017 15:41 | Ольга Васинкевич «Барокко всеми органами чувств» - так называется новая кампания агентства Czech Tourism, которое представляет Чешскую Республику местным и зарубежным туристам. Направления, которые будет пропагандировать кампания, представят жемчужины чешской и моравской барочной архитектуры, но также и небольшие и менее известные памятники. Кампания призвана пропагандировать Чехию, как на месте, так и за рубежом, потому что вся страна буквально пропитана атмосферой барокко. Главными направлениями для презентации за границей станут, прежде всего, Германия, США, Россия, Италия, Скандинавия, а также Латинская Америка и Испания.

Прогноз погоды на 20 января 19-01-2017 14:38 | Ольга Васинкевич В пятницу, 20 января, на большей части территории Чехии сохранится ясная погода. Местами возможна низкая облачность и осадки в виде небольшого снега. Минимальная температура воздуха ночью от -9 до -14 °C. Максимальная дневная температура воздуха – от -6 до -2 °C. Ветер слабый, переменных направлений 1-4м/с.