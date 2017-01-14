Новости МВД Чехии планирует передачу финансового дара Израилю

14-01-2017 17:06 | Лорета Вашкова

Министерство внутренних дел Чехии планирует предоставить Израилю финансовый дар в размере 8,1 миллиона крон (300 тыс. евро). Средства предназначены на покупку пожарной автоцистерны большой вместимости. В понедельник данный вопрос будет рассмотрен на заседании чешского правительства.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

МВД Чехии планирует передачу финансового дара Израилю 14-01-2017 17:06 | Лорета Вашкова Министерство внутренних дел Чехии планирует предоставить Израилю финансовый дар в размере 8,1 миллиона крон (300 тыс. евро). Средства предназначены на покупку пожарной автоцистерны большой вместимости. В понедельник данный вопрос будет рассмотрен на заседании чешского правительства.

Коукалова вторая в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону 14-01-2017 16:50 | Лорета Вашкова Одна из лидеров нынешнего сезона, биатлонистка сборной команды Чехии Габриэла Коукалова показала в субботу второй лучший результат в рамках спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. На 22 секунды опередила ее финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, одержавшая первую победу в нынешнем сезоне. Третьей стала немка Лаура Дальмайер. Все три призера гонки прошли огневые рубежи без промахов.

Прогноз погоды на воскресенье 14-01-2017 14:30 | Лорета Вашкова Чешский гидрометеоцентр предупреждает, что в области Высочины и на возвышенностях вплоть до воскресного вечера вероятно образование снежных отложений, а в некоторых местах Крушных гор - сугробов. Части территории равнины и далее грозит гололед. В воскресенье в Чешской Республике ожидается облачная или пасмурная погода, местами с прояснениями и снегопадом. Температура воздуха днем от –3 до +1 °C, ночью от -3 до -7 °C. Ветер умеренный западный, юго-западный 3 – 7 м/с.

Премьер-министр Словении посетит с визитом Прагу 14-01-2017 13:59 | Лорета Вашкова Премьер-министр Словении Миро Церар в конце января посетит с официальным визитом Чешскую Республику, информирует агентство ČTK. В прогамме визита - встречи с главой чешского правительства Богуславом Соботкой, а также с президентом Милошом Земаном и министром культуры Даниэлем Германом. Вспомнит словенский премьер также о 60–й годовщине со дня смерти выдающегося словенского архитектора Йоже Плечника, внесшего большой вклад в некоторые преобразования Пражского Града, который является резиденцией чешского президента. Плечник также широко известен как автор проекта храма Наисвятейшего Сердца Господня на пражских Виноградах. Последний является кандидатом на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Чешские пенсионеры - страстные и самые экономные путешественники 14-01-2017 13:34 | Лорета Вашкова Чешские пенсионеры (люди старше 65 лет) являются одними самых больших любителей путешествий в Европе. В рейтинге стран ЕС, жителям которых не сидится дома больше остальных, Чешская Республика заняла третье место, Франция - первое, Кипр – второе. Европейцы старшего возраста по большей части предпочитают познавать достопримечательности и красоты стран своего постоянного проживания. Согласно данным Евростата, расходы, которые позволяют себе чешские пенсионеры во время путешествий, являются самыми низкими из всех граждан Евросоюза. Например, в 2014 году они тратили в день 13,7 eвро, то есть дневной бюджет одного человек не превысил 370 крон.

Чехия подала жалобу в связи с европейской директивой относительно денатурации спирта 14-01-2017 13:10 | Лорета Вашкова Чешская Республика подала жалобу в Европейский судебный двор по поводу решения Европейской комиссии о внесении изменений в порядок денатурации спирта. По мнению представителей чешского Министерства финансов, данные изменения, помимо прочего, способны повлечь за собой уклонение от уплаты налогов. Новые правила должны вступить в силу с августа. Чехия одновременно подала в Судебный двор ЕС прошение об отсрочке исполнения постановления до принятия судом решения о заявлении, оспаривающем действия ЕК.

Глава чешской дипломатии встретился с президентом для обсуждения внешней политики 14-01-2017 12:44 | Лорета Вашкова Mинистр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в субботу проводит в летней резиденции главы государства в Ланах переговоры с президентом Милошом Земаном и с группой его экспертов касательно концепции внешней государственной политики ЧР. Обсуждаться, предположительно, будут отношения между Чехией и США, вопросы безопасности, а также выход Великобритании из состава Евросоюза.

Чехия может предоставить кредит МВФ 13-01-2017 17:55 oбновлено | Антон Каймаков Правительство Чешской Республики обсудит возможность представления кредита Международному валютному фонду в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Новый кредитный договор должен заменить собой предыдущий. Финансовые средства Чехия одалживала МВФ и в иные годы.

Депутаты поддержали рост налоговых скидок на детей 13-01-2017 17:15 | Антон Каймаков Чешские депутаты поддержали правительственный пакет налоговых изменений, который в первую очередь увеличивает налоговую скидку на второго, третьего и четвертого ребенка. Одновременно были отвергнуты предложения оппозиции по внесению изменений в систему взимания НДС, а также по отмене или видоизменению системы электронного учета выручки. Часть предпринимателей итог голосования депутатов подвергли критике.