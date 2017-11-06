Музыкальная академия им. Яначека присвоила Отто Шенку звание почетного доктора

Катерина Айзпурвит
06-11-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Музыкальная академия им. Яначека в Брно (JAMU) присвоила звание почетного доктора известному австрийскому актеру и режиссеру Отто Шенку. Таким образом академия оценила заслуги в пропаганде чешской оперы за рубежом Отто Шенка, чья творческая деятельность тесно связана с именем чешского композитора Леоша Яначека.

Широкую известность также получили постановки режиссера оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» и «Русалки» Антонина Дворжака, которая более 20 лет не сходила с подмостков Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

87-летний Отто Шенк стал 15-м деятелем искусств, получившим почетный титул Музыкальной академии.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 