Музыкальная академия им. Яначека присвоила Отто Шенку звание почетного доктора

Музыкальная академия им. Яначека в Брно (JAMU) присвоила звание почетного доктора известному австрийскому актеру и режиссеру Отто Шенку. Таким образом академия оценила заслуги в пропаганде чешской оперы за рубежом Отто Шенка, чья творческая деятельность тесно связана с именем чешского композитора Леоша Яначека.

Широкую известность также получили постановки режиссера оперы Бедржиха Сметаны «Проданная невеста» и «Русалки» Антонина Дворжака, которая более 20 лет не сходила с подмостков Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

87-летний Отто Шенк стал 15-м деятелем искусств, получившим почетный титул Музыкальной академии.