Музыка в чешских замках

13 июля в замке Точник начался музыкальный фестиваль Hrady CZ, который затем продолжит свое путешествие по другим крепостям и замкам страны. Всего намечено восемь мест проведения фестиваля. В романтичной, сказочной, а по вечерам слегка пугающей атмосфере замков и развалин выступят популярные чешские исполнители, такие группы Divokej Bill, Mandrage, Prague Selection, а также певец Иван Младек, певица Ленни и многие другие. Подробную программу, список участвующих замков и имена всех исполнителей можно найти на сайте www.hradycz.cz.