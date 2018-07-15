Музыка в чешских замках

Ирина Ручкина
15-07-2018
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13 июля в замке Точник начался музыкальный фестиваль Hrady CZ, который затем продолжит свое путешествие по другим крепостям и замкам страны. Всего намечено восемь мест проведения фестиваля. В романтичной, сказочной, а по вечерам слегка пугающей атмосфере замков и развалин выступят популярные чешские исполнители, такие группы Divokej Bill, Mandrage, Prague Selection, а также певец Иван Младек, певица Ленни и многие другие. Подробную программу, список участвующих замков и имена всех исполнителей можно найти на сайте www.hradycz.cz.

 
 
 
 
 
 
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