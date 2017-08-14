Администрации некоторых чешских населенных пунктов приступили к ограничению выплат пособий на жилье. Закон, вступивший в действие в июне текущего года, предоставляет муниципалитетам возможность ограничивать разрастание так называемых зон социального отчуждения, где происходит сосредоточение представителей беднейших слоев населения. Новым жителям таких микрорайонов администрации перестают начислять пособие на жилье. Такая политика, однако, ухудшает положение соседних сел, деревень и городков, где подобные зоны не были установлены, а пособие на жилье выплачивается всем, кому было признано право на получение материальной помощи. В них так называемые «социальные гетто», наоборот, разрастаются.