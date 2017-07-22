"Мультижанровый международный музыкальный фестиваль Colours of Otrava, который проходит в Остраве с 2002 г., побил в этом году свой рекорд посещаемости", - сообщила без приведения конкретных цифр в завершающий день смотра его директор Злата Голушова. На двадцати площадках в промышленной зоне бывших шахт и металлургических заводов выступило более 130 групп и отдельных исполнителей, 80 зарубежных и 52 чешских, в числе которых - Imagine Gragons, Midnight Oil Moderat, Jamiroquai и дуэт Justice. Группы представили разные жанры: этническую и альтернативную музыку, джаз, фламенко, арт-рок и т.д. Организаторы мероприятия обеспечили присутствие музыкантов с максимально широким географическим охватом: из Австралии, Сенегала, Алжира, Чили, Индии, Израиля, Испании, Ирландии и других уголков мира. В следующем году ярчайшее музыкальное событие остравского культурного сезона состоится с 18 по 21 июля.