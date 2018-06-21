Мощность АЭС «Темелин» выросла

Мощность первого блока АЭС «Темелин» в результате модернизации увеличилась на 2 МВт до 1082 МВт. Благодаря этому, электростанция сможет дополнительно выработать электроэнергию для 4 тыс. домохозяйств. Как заявил директор АЭС «Темелин» Ян Крумл, работы по увеличению мощности второго энергоблока планируется завершить в 2020 году.

Несмотря на рост мощности, превзойти рекорд по производству электричества АЭС «Темелин» в текущем году не удастся. Нынешний рекорд – 16,48 тераватт-час (ТВт/Ч) – был установлен в 2017 году. Повышения продуктивности станция тогда добилась благодаря комплексной смене оборудования, которая проводилась в прошлые годы. Кроме того, энергетики сумели сократить время запланированных перерывов в работе реакторов до 73 дней.