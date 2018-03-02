Моравско-Силезский край вновь окутал смог

В Моравско-Силезском крае объявлен режим высокого уровня загрязнения воздуха. Допустимый лимит присутствия в атмосфере микрочастиц, составляющий 50 мг на кубический метр, превышен в три раза.

Во время смога метеорологи не рекомендуют больным, пожилым людям и детям заниматься активной физической деятельностью на открытом воздухе. Власти также призывают население сократить передвижение на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

Моравско-Силезский край остается территорией с наиболее загрязненной атмосферой в Чехии и одной из самых загрязненных в Европе. Негативное воздействие на ситуацию оказывают не только отходы местных предприятий, но и промышленные выбросы заводов соседней Польши.