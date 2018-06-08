Моравские исследователи получили европейский грант на изучение процессов старения

Эва Туречкова
08-06-2018
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Международный центр клинических исследований Факультетской больницы «У св. Анны» в Брно получил европейский грант на изучение процессов старения и сопутствующих его заболеваний, особенно опухолей, хронических воспалений, а также дегенеративных изменений мозга и сердце. Центр получил на эти нужды 700 миллионов крон (28 миллионов евро).

К осуществлению проекта с названием «Молекулярный, клеточный и клинический подход к здоровому старению» приступят 220 ученых и врачей из пяти лучших моравских медицинских исследовательских центров. Грант рассчитан на 2018-2023 гг.

Пятую часть населения десятимиллионной Чехии составляют люди старше 65 лет.

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