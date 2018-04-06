Moody's: Ипотечная политика чешских банков угрожает экономике страны

Чешские банки не придерживаются рекомендаций Центробанка, касающихся лимита соотношений ипотечных кредитов со стоимостью приобретаемой клиентами недвижимости. Несоблюдение рекомендованных лимитов, по мнению международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, угрожает экономике чешского государства.

Цены недвижимости значительно выросли, однако, коммерческие банки не в полной мере руководствуются инструкциями Чешского национального банка, целью которых является ограничение количества ипотек с повышенной степенью риска. Количество новых ипотек на суммы, равные 80-90% от стоимости недвижимости, во втором квартале 2017 года составляли 28% от общего количества предоставленных кредитов. Рекомендованный Чешским национальным банком параметр – не более 15%. Более свежими данными рейтинговое агентство не располагает.