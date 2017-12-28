MoneyPolo запрещена в Азербайджане

Тимур Кашапов
28-12-2017
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Работа чешской системы денежных переводов MoneyPolo в Азербайджане была запрещена. Кроме того, банкам, действующим в стране, было поручено прекратить деловые отношения с чешской компанией. Соответствующее решение приняла Палата по надзору над финансовыми рынками страны.

Объясняя причины запрета, представители ведомства заявили, что MoneyPolo «в нарушение международных правовых норм и не признавая территориальную целостность Азербайджана», незаконно осуществляет денежные переводы на территории Нагорно-Карабахской Республики. «Было выявлено, что незаконные переводы финансовых средств MoneyPolo на оккупированных территориях могут стать важным инструментом для отмывания «грязных» денег и финансирования терроризма», - отметили в Палате.

 
 
 
 
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