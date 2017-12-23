Молоко AMILK, продававшееся в аптеках, может содержать бактерии сальмонеллы

Молоко марки AMILK, предназначенное для грудных детей, может быть заражено бактериями сальмонеллы. Данную информацию получила Государственная сельскохозяйственная и пищевая инспекция из Франции посредством европейской системы срочного предупреждения.

В Чехии данное молоко распространялось через аптечную сеть Dr. Max ,которая 22 декабря в превентивных целях изъяла данный товар из продажи. Пресс-секретарь государственной инспекции Павел Копршива предупреждает, что потреблять молоко не следует.

Во Франции были выявлены две зараженные упаковки молока с бутылочками по 300 г и сроком годности да 15 и 27 февраля, 4 мая, 7 августа и 3 октября 2019 г.