Молодые семьи получат госкредиты

Молодые чешские семьи смогут воспользоваться новым государственным кредитом на приобретение собственного жилья. Семьи получат сумму до двух миллионов крон (80 000 евро) под один процент годовых, с возможностью возврата в течение 20 лет, в единичных случаях в течение 25 лет. Данный вид займа можно комбинировать с ипотечным кредитом. В текущем году выделено на эти нужды из бюджетных средств 650 миллионов крон, со следующего года предполагается миллиард крон в год. Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство.

Кредиты делятся на три категории: на ремонт квартиры можно взять взаймы 300 тысяч крон, на приобретение квартиры – 1,2 миллиона крон, а на покупку или строительство дома – максимально 2 миллиона крон.