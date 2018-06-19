Молодые семьи получат госкредиты

Эва Туречкова
19-06-2018
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Молодые чешские семьи смогут воспользоваться новым государственным кредитом на приобретение собственного жилья. Семьи получат сумму до двух миллионов крон (80 000 евро) под один процент годовых, с возможностью возврата в течение 20 лет, в единичных случаях в течение 25 лет. Данный вид займа можно комбинировать с ипотечным кредитом. В текущем году выделено на эти нужды из бюджетных средств 650 миллионов крон, со следующего года предполагается миллиард крон в год. Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство.

Кредиты делятся на три категории: на ремонт квартиры можно взять взаймы 300 тысяч крон, на приобретение квартиры – 1,2 миллиона крон, а на покупку или строительство дома – максимально 2 миллиона крон.

 
 
 
 
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