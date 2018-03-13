Молодоженам предложат льготную ипотеку

Антон Каймаков
13-03-2018
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Государственный фонд развития жилья намерен вернуться к практике льготных ипотек для молодоженов (возраст до 36 лет). Министерство регионального развития предлагает на обсуждение правительства проект, предполагающий предоставление кредитов в объеме до 2 миллионов крон (по актуальному курсу - 78 740 евро) под 1,75% годовых. Вдобавок за каждого рожденного или усыновленного семейной парой ребенка с предоставленного кредита будет списано 30 тысяч крон (1181 евро).

Как подчеркивает министр регионального развития Клара Досталова, программа предназначена супругам и зарегистрированным партнерам, которые приобретают дом или квартиру в пригородных районах. Претендовать на льготную ипотеку, по планам министерства, смогут также пары, которые свои отношения не оформили, но воспитывают детей.

 
 
 
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