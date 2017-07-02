Мнение: Задумываться о референдуме о выходе из ЕС, означает рисковать судьбой страны

Антон Каймаков
02-07-2017
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По мнению министра иностранных дел Чехии и лидера избирательной кампании социал-демократов Любомира Заоралека, рассуждения о проведении референдума по поводу выхода Чехии из ЕС означает ставить под угрозу судьбу страны. Свое мнение министр выразил во время дискуссионной программы Чешского телевидения. В качестве аргумента в защиту своего мнения Любомир Заоралек привел Великобританию, решившей покинуть Евросоюз. Министр напомнил о приостановке инвестиций, росте инфляции и снижении реальных доходов граждан.

 
 
 
 
 
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