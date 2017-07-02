По мнению министра иностранных дел Чехии и лидера избирательной кампании социал-демократов Любомира Заоралека, рассуждения о проведении референдума по поводу выхода Чехии из ЕС означает ставить под угрозу судьбу страны. Свое мнение министр выразил во время дискуссионной программы Чешского телевидения. В качестве аргумента в защиту своего мнения Любомир Заоралек привел Великобританию, решившей покинуть Евросоюз. Министр напомнил о приостановке инвестиций, росте инфляции и снижении реальных доходов граждан.