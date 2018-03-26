Мнение экспертов: Строительство новых блоков АЭС должно финансировать государство

Специалисты Постоянного правительственного комитета по вопросам ядерной энергетики склоняются к варианту финансирования строительства новых блоков чешских АЭС при помощи государственного бюджета. Альтернативой является использования только средств энергетического гиганта ČEZ, большая часть акций которого принадлежит чешскому государству. В июне 2018 года правительство страны должно обсудить соответствующий документ, обосновывающий мнение комитета по ядерной энергетике.

Идею строительства новых энергоблоков только за счет средств ČEZ, будучи еще министром финансов, отстаивал нынешний премьер страны Андрей Бабиш. Свое мнение он подкреплял тем, что фирма располагает достаточным объемом денег для реализации проекта. Такой вариант, однако, невыгоден для миноритарных акционеров.