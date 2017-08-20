Минздрав ограничит доступ к данным чешских пациентов из-за границы

Антон Каймаков
20-08-2017
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Министерство здравоохранения Чехии обещает исправить допущенную ошибку и ограничит on-line доступ к медицинской документации чешских пациентов из-за границы. Недостаток недавно принятой поправки, который чреват утечкой конфиденциальной информации, ведомство намерено отстранить специальным распоряжением.

Законодательная поправка связана с созданием Национального электронного контактного центра системы здравоохранения. Благодаря нововведению, ожидается повышение уровня медицинского обслуживания чешских граждан, так как подробная информация об их состоянии здоровья будет доступна в любое время, где бы они не находились. Политики, однако, не внедрили в норму необходимых элементов, препятствующих бесконтрольному распространению данных пациентов.

 
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