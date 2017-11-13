Минтруда допустило серьезные финансовые нарушения

В ходе аудиторской проверки деятельности Mинистерства труда и социальных дел за прошлый год выявлены финансовые нарушения на общую сумму 8,4 миллиардов крон. Об этом в понедельник сообщило Верховное контрольное управление (NKÚ).

По мнению инспекторов, ведомство не осуществило 2016 году надлежащей инвентаризации своего имущества и финансовых обязательств.

Недостатки в бухгалтерском учете в размере более 4 миллиардов крон касались, например, финансирования проектов оперативной программы «Человеческие ресурсы и трудоустройство», расходы на осуществление которого были включены в бюджет 2016 года, однако, по мнению NKÚ, данные расходы должны были фигурировать в отчетности предыдущего года.