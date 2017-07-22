Минсельхоз Чехии хочет принимать на сезонные работы по новым правилам 1500 украинцев ежегодно

Лорета Вашкова
22-07-2017
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Mинистерство сельского хозяйства Чехии настаивает на необходимости ускорения набора работников из Украины, которые были бы трудоустроены в сфере аграрного сектора, и введении новых правил их приема. Ведомство полагает, что на основе плана пополнения персонала ежегодно можно принимать по срочному трудовому договору около 1500 человек, которые работали бы в ЧР от 6 месяцев до года. Вопрос включен в повестку заседания правительства, запланированного на понедельник, 24 июля. Согласно предложенному Минсельхозом плану, украинцам, заинтересованным в данной работе, следует выдавать трудовую карту без необходимости их регистрации в специальной системе.

 
 
 
 
 
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