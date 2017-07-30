Минобороны продолжит транспортировку гуманитарной помощи в Афганистан

Антон Каймаков
30-07-2017
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Оборонное ведомство Чешской Республики намерено и далее содействовать благотворительной организации Berkat в доставке в Афганистан грузов гуманитарного и медицинского характера. Сотрудничество Berkat и Минобороны Чехии продолжается с 2010 года. Военными самолетами, отправляемыми чешской армией в Афганистан, переправляется собранная работниками благотворительной организации одежда, детская обувь, игрушки, школьные принадлежности и много другое. Чешскими военными самолетами в Афганистан, в частности, переправляется и материал для осуществления трансплантаций. Речь идет о глазных роговицах, которые далее вживляются афганским пациентам. За последний год было осуществлено 9 подобных операций. Афганских врачей, проводящих операции, обучали чешские специалисты. Реализация программы по оказанию помощи в данной сфере началась в 2005 году, когда чешские офтальмологи провели в Афганистане первую трансплантацию роговицы. С тех пор было уже осуществлено около 280 трансплантации подобного рода.

Антон Каймаков
30-07-2017
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