Министерство обороны Чешской Республики планирует покупку RBS-70NG – новых переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), предназначенных для поражения низколетящих воздушных целей. Поставщиком является шведская компания Saab Dynamics AB. Приобретение 16 ракетных комплексов 70-й модели обойдется Минобороны примерно в один миллиард крон (без НДС). Информационному агентству ČTK об этом сообщил пресс-секретарь чешского ведомства Петр Медек. В понедельник, 10 июля, представители Минобороны проинформируют правительство ЧР о необходимости обновления и пополнения технического арсенала армии. Поставка так называемых «Рэйрайдеров» предусмотрена контрактом с 2018 по 2020 г. Усовершенствованная модификация комплекса RBS 70 отличается от предыдущих модификаций, кроме прочего, повышенной дальностью действия, от пяти до десяти км.