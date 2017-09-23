Минобороны Чехии готово софинансировать обучение береговых охранников Ливии

Лорета Вашкова
23-09-2017
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Mинистерство обороны Чешской Республики планирует выделить средства на дальнейшее обучение береговой охранной службы Ливии в размере 50000 eвро (1,3 миллиона крон) с целью поддержки плана Евросоюза, который должен способствовать ограничению наплыва мигрантов из Северной Африки в страны Европы.

Выделение финансовых средств на данную цель в понедельник будет обсуждаться на заседании правительства, информировал ČTK сотрудник пресс-отделения Минобороны. Обучение ливийских береговых охранников является составной частью международной миссии EUNAVFOR MED Sophia в Средиземном море, главная цель которой - противодействие модели сети контрабанды мигрантов. В миссии принимает участие также пятеро чешских военных.

 
 
 
 
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