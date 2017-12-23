Министры предыдущего кабинета выдали сотрудникам максимально высокие премии

По информации «Чешского Радио», во втором полугодии 2017 г. члены правительства Богуслава Соботки выдали своим подчиненным премии на общую сумму 430 млн крон (16,5 млн евро), что превышает прошлогодние бонусы примерно на 60 млн крон (2,3 млн евро). В числе премируемых были также сотрудники администрации правительства.

Как и прошлые годы, больше всего внеочередных премий было выдано в МВД - их общая сумма за второе полугодие 2017 г. составила более 107 млн крон (4 мле евро). Это отчасти обусловлено тем, что данное ведомство премирует наибольшее число сотрудников.

Министерства объясняют высокие бонусы тем, что путем выдчи внеочередных премиальных они стараются наградить сотрудников, которые особо хорошо работают или решают особо важные задачи.