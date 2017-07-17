Предпринимательская деятельность, осуществляемая через веб-сайты, по мнению премьер-министра Богуслава Соботки может облагаться налогами таким образом, чтобы из-за распространения современных технологий не оставались в минусе обычные предприниматели. В связи с этим кабинет министров подготовил проект изменения закона, который реагирует на размах предоставления жилья с помощью платформы Airbnb. В Праге по объему предоставляемых услуг она уже приравнялась к классическим местам размещения туристов. Анализ влияния так называемой «общей» экономики в понедельник обсудили представители правительства, работодателей и профсоюзов, и пришли к соглашению о необходимости регулирования. Сеть Airbnb в апреле 2017 года предлагала 15.900 возможностей размещения в Чехии, из них 11.500 – в Праге. В 2016 году через приложение нашло жилье 710 тысяч зарубежных туристов.