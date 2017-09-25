Министры договорились, вузы получат 3 миллиарда

Антон Каймаков
25-09-2017
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Министры чешского правительства договорились об увеличении финансирования системы высшего образования. Прибавка составит 3 миллиарда крон (115,4 миллиона евро), ровно столько, сколько и требовали представители вузов.

Требования представителей высших учебных заведений, которые пригрозили протестами, если правительство не одобрит увеличение финансирования, полностью поддерживал министр образования Станислав Штех. С целью обеспечения роста зарплат в базовых школах, средних профессиональных учебных заведениях и в вузах чешские министерства перечислили в бюджет часть своих резервных накоплений.

 
 
 
 
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