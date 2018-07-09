Министра юстиции Татьяну Малу призывают снять с поста из-за подозрений в плагиате при написании дипломной работы

Более 2000 подписей собрала петиция за снятие с поста министра юстиции Татьяны Малой, которую подозревают в плагиате при написании дипломной работы. Свои подписи под обращением поставили и ряд членов Совета правительства по вопросам законодательства, председателем которого является Мала. Партия «Пиратов» настаивает, чтобы вопрос плагиата был рассмотрен Конституционно-правовой комиссией.

Подозрения в плагиате касаются дипломной работы Малой, представленной в Панъевпропейский университет в Братиславе, и работы, написанной для университета им. Менделя в Брно. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что если факт плагиата подтвердиться, Татьяна Мала должна уйти с поста министра юстиции.

На брифинге, который провела Татьяна Мала, она не признала факт плагиата, сообщив, что «в некоторых случаях забыла обозначить цитаты». Также министр юстиции подчеркнула, что «ранее для дипломных работ действовали другие правила». Просить об отставке со своего поста она не намерена. 10 июля вопрос будет рассматриваться парламентской фракцией ANO, в которую входит Мала.