Министр здравоохранения выступает против смягчения «антитабачного закона»

В ходе заседания кабинета министр здравоохранения Адам Войтех высказался против смягчения закона, запрещающего курение в большинстве общественных мест.
По мнению Адама Войтеха, либерализация запретов противоречит международным обязательствам Чехии. Другие члены кабинета были в большей степени настроены на смягчение «антитабачных» норм. Так, министр местного развития Клара Досталова напомнила, что закон в его действующей редакции создает проблемы для небольших населенных пунктов. К настоящему моменту «антитабачный закон» действует в Чехии 9 месяцев.
Предложенный проект поправки, поддержанный 90 депутатами, предусматривал не распространять запрет на небольшие заведения площадью менее 80 м2, в которых не подается еда, и оставить решение за владельцем. Также рассматривалось возвращение отдельных залов для курящих и другие послабления.
В итоге, правительство на своем заседании отклонило предложенную поправку. Решение кабинета носит рекомендательный характер. Проект поступил на рассмотрение в парламент ЧР.
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