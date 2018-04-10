Министр юстиции США поблагодарил своего чешского коллегу за выдачу россиянина Е. Никулина

В телефонном разговоре министр юстиции США Джефф Сешнс поблагодарил главу Минюста ЧР Роберта Пеликана за принятое им решение экстрадировать из Чехии в США россиянина Евгения Никулина. «Американский министр еще ранее подчеркивал, что компьютерное пиратство – это не только преступление, но и прямая угроза безопасности и неприкосновенности частной жизни граждан», – указала пресс-секретарь чешского ведомства Тереза Шайбалова, которая также сообщила агентству ČTK, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, 9 апреля, министры также обсудили необходимость совместных усилий в борьбе с киберпреступностью.

Евгений Никулин был задержан в октябре 2016 г. в Праге на основании ордера Интерпола и с тех пор находился в тюрьме Панкрац. В США 30-летний россиянин обвиняется в хакерских атаках на социальные сети. СМИ также связывают его имя с вмешательством Кремля в американские президентские выборы.

Россия, со своей стороны, настаивала на экстрадиции своего гражданина на родину, и решение по делу находилось в компетенции чешского министра юстиции. В ночь на 30 марта Никулин на борту самолета Минюста США был отправлен в штат Вашингтон.